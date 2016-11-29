 الصليب الأحمر: فرار 20 ألفاً من شرق حلب خلال 48 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الصليب الأحمر: فرار 20 ألفاً من شرق حلب خلال 48 ساعة

الصليب الأحمر: فرار 20 ألفاً من شرق حلب خلال 48 ساعة
المناطق_رويترز

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن نحو 20 ألف شخص فروا من منازلهم في شرق حلب خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية في ظل تصاعد الهجمات على المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وقالت اللجنة في بيان إنه يجب توفير “ممر آمن” للمدنيين للخروج من القطاع الشرقي من المدينة، وإنها مستعدة لتنظيم عمليات إجلاء طبي للمرضى والمصابين.

وأضافت أنه في الفترة بين يوليو تموز ومنتصف نوفمبر تشرين الثاني فرّ أكثر من 40 ألفاً من مناطق القتال داخل وقرب الجزء الغربي الذي تسيطر عليه الحكومة في حلب ليصل العدد الإجمالي للفارين من حلب، التي كانت أكبر مدن سوريا قبل الحرب إلى 60 ألفاً في الشهور الخمسة الماضية.

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