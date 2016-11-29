 “عروض بندة” ما بين انتهاء صلاحية وعروض وهمية..  و”التجارة” ترد بالمصادرة وإيقاع العقوبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“عروض بندة” ما بين انتهاء صلاحية وعروض وهمية..  و”التجارة” ترد بالمصادرة وإيقاع العقوبات

المناطق - الرياض:

 أكدت وزارة التجارة أنها وقفت على العروض التي تقدمها شركة بندة، التي تبين أن صلاحية بعضها منتهية الصلاحية.

وقام أحد المغردين بتوثيق أحد المنتجات منتهية لتاريخ ومحذرًا من شرائها  وإرسالها لحساب وزارة التجارة التي ردت بقولها إن رجال الرقابة وقفوا على الموقع وصادروا جميع الكميات منتهية الصلاحية وتم إيقاع العقوبة النظامية.

كما سجلت العروض موجة غضب عددٍ كبيرٍ من المواطنين، بعدما وثق عدد من المواطنين في مقاطع فيديو مختلفة عددًا من السلع القريبة من انتهاء فترة صلاحيتها، كذلك أسعار منتجات مختلفة عن الأسعار السابقة لنفس المنتجات، التي اتضح أنها أعلى تكلفة بالعروض الحالية.

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