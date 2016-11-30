هولندا تحظر النقاب والبرقع.. وتقر غرامة 450 يورو

وافق مجلس النواب الهولندي الثلاثاء بالغالبية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب بشكل جزئي، في بعض الأماكن العامة مثل المدارس، والمستشفيات، ووسائل النقل المشترك.

وقالت رئيسة مجلس النواب خديجة عريب “اعتمد القانون”. ويحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ لكي تصبح له سلطة قانون. فيما أوضحت تقارير صحافي هولندية، أن مخالفة القانون ستجبر المخالفين على دفع غرامة بـ 450 يورو.

وقال نيذرلاند تايمز الهولندية، إن القانون الجديد ينص على حظر “النقاب، والبرقع، وقناع التزلج، وكل ما من شأنه أن يحجب بشكل كامل في الأماكن العامة، مثل النقل العام، والمستشفيات والمدارس، والفضاءات والمباني الحكومية”.

ويستثني المنع “الحالات الصحية، مثل الأقنعة الطبية، أو الأقنعة للأغراض الفنية مثل التمثيل المسرحي أو الاحتفالات والأنشطة الثقافية”.