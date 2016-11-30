(فيديو) أول فيديو للفريق البرازيلي قبل صعوده للطائرة المتحطمة

انتشر أول فيديو للفريق البرازيلي، الذي كان على متن الطائرة المتحطمة مساء الاثنين في كولومبيا بالتوقيت المحلي.

في الفيديو المنشور في إحدى صفحات فيسبوك ولم يتسن التحقق من صحته، يُسمع صوت معلق يتحدث قائلاً “فريق شابيكوينسي سيقلع بعد قليل من مطار غواروليوس بسان باولو إلى مينة ميديلين بكولومبيا، حيث سيلعب الأربعاء مع فريق أتليتيكو ناسيونال في دوري أميركا الجنوبية”.

وقالت هيئة الطيران المدني الكولومبية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تقل 81 شخصاً، بينهم فريق برازيلي لكرة القدم، تحطمت بوسط كولومبيا.

وأضافت الهيئة أن رجال الإنقاذ ينقلون ناجين من موقع التحطم. وكان فريق شابيكوينسي لكرة القدم ضمن 72 راكباً على متن الطائرة، فضلاً عن طاقم من تسعة أفراد. لاحقاً، أعلنت السلطات الكولومبية أن 6 أشخاص فقط نجوا من الحادث.