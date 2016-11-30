 الوليد: حان الوقت لحسم قرار قيادة المرأة للسيارة.. كفى نقاشا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الوليد: حان الوقت لحسم قرار قيادة المرأة للسيارة.. كفى نقاشا

الوليد: حان الوقت لحسم قرار قيادة المرأة للسيارة.. كفى نقاشا
المناطق - الرياض

أكد الأمير الوليد بن طلال، أن قرار قيادة المرأة للسيارة سيحقق كثيراً من المصالح الاقتصادية والاجتماعية، كما سيوفر مبالغ كبيرة على الأسر السعودية، من خلال الاستغناء عن ما يقارب مليون سائق أجنبي، إضافة إلى منع النساء من الوقوع في الخلوة المحرمة.

وأضاف، أن الوقت والظروف أصبحت تستوجب صدور قرار سياسي يحسم مسألة القيادة، ويمنح المواطنات الحق في الحصول على رخص قيادة.

كما دعا الأمير الوليد، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إلى إقرار ضوابط بالتزامن مع السماح بقيادة المرأة للسيارة، كمنع النساء من القيادة خارج المدن، وقصر الرخص على السيارات الخاصة، وتوظيف سيدات لمساندة رجال المرور في مباشرة الحوادث والمخالفات التي تصدر عن النساء.

وأوضح الوليد، أنه من المتوقع أن يواجه هذا القرار بموجة من الرفض من بعض أفراد المجتمع ومن بعض القادرين على توفير سائقين لأسرهم، لافتاً إلى أن غالبية الأسر في المملكة ستستفيد من هذا القرار.

هنا رابط البيان

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