ضبط دجاج فاسد في إحدى سيارات “المراعي”.. وبيان يكشف “السر”

في الوقت الذي ضبطت دوريات أمن الطرق بمركز لينة التابع لأمن الطرق بالحدود الشمالية، منتجات دواجن منتهية الصلاحية في سيارة توزيع خاصة بشركة المراعي، علّقت الشركة على ما تم تداوله في بيان.

وقالت الشركة، أن ما ورد في خبر الدواجن المتداول عارٍ عن الصحة، وأن سيارة التوزيع كانت تحمل الرجيع اليومي الذي يتم جمعه من الأسواق، تمهيدًا للتخلص منه، وهو إجراء معتاد، لسحب المنتجات قبل أو عند انتهاء الصلاحية.

وأضافت أنها بتوضيح هذا الأمر، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.