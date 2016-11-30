تحويلات الأجانب ترتفع 18 % خلال شهر إلى 12.8 مليار ريال

سجلت تحويلات الأجانب ارتفاعا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري مقارنة بالشهر السابق بنسبة 18 في المائة، كما ارتفعت أيضا تحويلات السعوديين للخارج بنسبة 30 في المائة.

ووفقا لـ “الاقتصادية” بلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 12.82 مليار ريال مقارنة بـ 10.85 مليار ريال خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 2016، أما تحويلات السعوديين إلى الخارج فقد بلغت 5.36 مليار ريال خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري مقارنة بـ 4.14 مليار ريال لشهر أيلول (سبتمبر) من نفس العام.

وبلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من تحويلاتهم إلى الخارج خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 1098 ريالا لكل فرد مقارنة بـ 929 ريالا خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري.