 اليوم .. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

السليمان: ريادة الأعمال من أهم الممكنات للنساء عالميا “ضربة” موجعة للذهب قد تهوي بالأسعار خلال الفترة المقبلة اليوم .. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن حلب تصريحات الوليد بن طلال حول قيادة السيارة تشعل تويتر تحويلات الأجانب ترتفع 18 % خلال شهر إلى 12.8 مليار ريال ضبط دجاج فاسد في إحدى سيارات “المراعي”.. وبيان يكشف “السر” الوليد: حان الوقت لحسم قرار قيادة المرأة للسيارة.. كفى نقاشا حفاة وعراة .. الآلاف يهربون من جحيم حلب والنظام السوري روسي يتحدى القطارات بالتطاير أمامها كـ”المجنون” عضو شورى يطالب بالتجنيد الاختياري للنساء المملكة تتصدر عربيا في إجمالي ثروات الأسر.. وقطر في ثروات الأفراد (فيديو) أول فيديو للفريق البرازيلي قبل صعوده للطائرة المتحطمة

اليوم .. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن حلب

اليوم .. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن حلب
المناطق - وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، صباح الأربعاء، بطلب من فرنسا للتباحث في الوضع المتدهور في شرق حلب، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيبدأ حال انتهاء جلسة المجلس المخصصة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، والتي يفترض أن تعقد اعتباراً من الساعة التاسعة (14.00 بتوقيت غرينتش)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كما ذكرت أنه خلال الاجتماع الطارئ سيستمع أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى إحاطة بشأن الوضع في شرق حلب من أحد مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وكذلك من المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي سيتحدث عبر الفيديو.

من جانبه، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إن “باريس وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية”.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>