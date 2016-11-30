السليمان: ريادة الأعمال من أهم الممكنات للنساء عالميا

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل، استضافت جامعة عفت في جدة ملتقى ريادة الاعمال نحو ٢٠٣٠ امس الاول، وذلك بحضور الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، الذي اكد على أهمية تسليط الضوء على مشاركة المرأة الاقتصادية وتنمية قدراتها في هذا المجال .

الملتقى الذي أتى بالتزامن مع اليوم العالمي لرائدات الأعمال، “، وهي أكبر مبادرة في العالم للتمكين في ريادة الأعمال والنمو، حيث عقدت 6 جلسات حوارية شارك فيها اكثر من ٣٠ من الناشطين في مجال ريادة الاعمال واطلاق المشاريع الريادية، في حين اطلقت جامعة عفت خلال هذا اليوم أنشطة مركز أبحاث الإبتكار والريادة في الأعمال .

من جهته قال غسان السليمان، محافظ هيئة المنشئات الصغيرة والمتوسطة، أن ريادة الأعمال عالميا ، هي من أهم الممكنات للنساء، حيث انه بالنظر لاغلب دول العالم الأول سنرى مشاركة السيدات بريادة الأعمال أعلى من سوق العمل.

وأضاف ” على سبيل المثال التجربة الكندية ، والتي تعتبر 40 ٪‏ من المنشئات بها بالعموم كبيرة كانت أم صغيرة مملوكة من قبل نساء ، و ٪‏ بالمئة من المنشئات الناشئة مملوكة من قبل نساء ، فهذا أن دل يدل على أن ريادة الأعمال هي ممكّن مهم للنساء ”

من جهتها، قال سفانه دحلان، سفيرة يوم رائدات الاعمال العالمي في المملكة للعام الثالث على التوالي، أن الملتقى سلط الضوء على أهمية ودور ريادة الاعمال في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، واهمية مشاركة المرأة السعودية في التنمية، وضرورة تمكينها افتصاديا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها، حتى تكون شريك في التطوير والبناء في البلاد.

وبينت دحلان، أن المرأة السعودية تملك كافة المقومات التي تستطيع من خلالها ان تحتل المراتب الاولى في ريادة الاعمال عالميا، وسيعزز ذلك تحفيزها من خلال تزويدها بالمهارات التي تستطيع من خلالها الاستثمار الافضل لقدراتها في النشاطات الاقتصادية على مستوى جميع القطاعات .

وعزز الملتقى ، التعرف على منظومة وبيئة ريادة الاعمال ودور كل من القطاع الخاص والحكومي والتعليمي والتمويلي في تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة مجموعة من الداعمين من القطاعين الحكومي والخاص .

وتعتبر مؤسسة “يوم رائدات الأعمال” هي أكبر مبادرة في العالم لتمكين النساء في ريادة الأعمال، وتمويلهن ودعمهن والاحتفاء بهن، وتشجع المؤسسة أربعة مليارات امرأة في العالم على تحقيق أحلامهن الريادية على أمل القضاء على الفقر، كما أن مؤسسة يوم رائدات الأعمال هي المؤسس لمناسبة (#يوم ـرائدات ـ الاعمال ـ العالمي)، وهي حركة تواصلية اجتماعية تهدف إلى دفع النساء والرجال حول العالم إلى التعهد بدعم المشاريع المملوكة للنساء والقضايا التي تقودها النساء .