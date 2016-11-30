أمانة الباحة تصادر لحوم مجهولة المصدر

صادرت فرق أمانة منطقة الباحة الميدانية خلال حملتها الرقابية كمية من اللحوم مجهول المصدر وسندوتشات شاورما تم إعدادها بطريقة غير صالحة لاستخدام الآدمي. خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة “صحة البيئة ” بالأمانة على المطاعم والبوفيهات والوجبات السريعة التي تعنى بصحة المواطن وسط المدينة وتبين وجود لحوم مجهولة المصدر تقدر بحوالي 70 كيلو وسندوتشات شاورما تُقدر بأكثر من 200 سندوتش تم اعدادها بيوم سابق للبيع وهي وغير صالحة لاستخدام الآدمي بسبب الإعداد وسوء التخزين والنظافة العامة .

‎واوضح أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأمانة والبلديات التابعة لها لن تتهاون أبدا مع المخالفين للاشتراطات الصحية في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا للائحة الصادرة في هذا الشأن، ولن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء. داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة وذلك عن طريق الاتصال على رقم طوارئ الأمانة (940) أو عن طريق موقع «الأمانة» الإلكتروني.

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