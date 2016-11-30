أمير جازان: زيارات خادم الحرمين تحمل الخير للوطن والمواطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تواصل جهودها التنموية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها , مبرزا الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى المنطقة الشرقية وتدشينه – أيده الله – للعديد من مشروعات الخير والبركة التي تسير في مسارها الخيّر للوطن والمواطن , ولتستمر العجلة التنموية ولتكون رافدا هاما لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 .

جاء ذلك خلال لقاء سموه مساء أمس بمديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ وأهالي جازان ،منوها بالتلاحم الكبير بين قيادة هذا الوطن الغالي وأبنائه الأوفياء والذي يتجلّى دائما وأبدا كواحد من الثوابت الرئيسية في هذا الوطن .

وشدد سموه على أهمية الأمن كركن أساس للتنمية والتطور والازدهار ،مثنيا على الدور الكبير للمواطن السعودي بوصفه رجل الأمن الأول , وهو الشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلاد الحرمين الشريفين وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية , والوقوف بحزم وثبات في صف واحد ضد كل الحملات التي تستهدف بلادنا المباركة في أمنها واستقرارها .

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية دور جميع القطاعات والمؤسسات وأفراد المجتمع للحفاظ على أبناء وبنات الوطن من الأبواق الغير منضبطة التي تستهدف أبناء الوطن , وتحاول زعزعة أمننا واستقرارنا , مشددا على أن واجبنا جميعا حماية هذا الكيان العظيم وما تحقق من منجزات عظيمه وتسليم الأمانة للأجيال سليمة نقية بإذن الله تعالى .

إثر ذلك بدأت محاور اللقاء الذي حمل عنوان ” التلاحم الوطني ” حيث تحدث الرائد جابر بن محمد مدخلي من شرطة جازان عن محور ” رجل الأمن في خدمة الوطن والمواطن ” مبرزا التضحيات التي سطرها رجال الأمن الأوفياء من مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية وما سطروه من تضحيات للذود عن حدود الوطن وللحفاظ على أمنه وأمانه واستقراره , ووقوفهم ضد كل الحملات التي يتعرض لها الوطن من تهريب الأسلحة والمخدرات والإرهاب بشتى أصنافه , منوها بما حققه رجال الأمن من نجاحات وطنية بارزة.

بعد ذلك استعرض مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس محور ” غرس القيم الوطنية في الناشئة ” مؤكدا أن المؤسسة التعليمية تدرك دورها الحيوي والبارز تجاه الجيل لتنشئته بشكل إيجابي للحفاظ على مكتسبات وطنه وللمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية .

وأشار إلى المبادرة التي قدمتها إدارة تعليم صبيا بعنوان ” بناء القيم وتوجيه السلوك ” التي تهدف للحفاظ على هوية الجيل ضمن منظومة قيم محددة وخطة زمنية لثلاث سنوات تشمل في العام الأول قيم النظافة والنقاء من السموم والمسئولية الوطنية , وفي العام الثاني تشمل قيم النظام والترتيب والصداقة الإيجابية والقيادة الواعية ، وفي العام الثالث تشمل قيم الإقدام والاعتزاز بالعمل والعمل التطوعي المنظم ،مؤكدا أننا جميعا بحاجة للعمل كمنظومة واحدة من أجل بناء حاضر لوطننا يليق بمكانته ولرسم مستقبل مشرق يفي بتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله .-

عقب ذلك تحدث شيخ شمل قبائل الحقو الشيخ علي بن محمد أبو عقيل الحقوي عن محور المواطن ركيزة البناء والذي يعد هو استراتيجية هامة يرتكز عليها الوطن ومن المكتسبات الرئيسية التي تقوي روابط التلاحم الوطني وتساهم في بناء الوطن بكل اطيافه وبفضل سواعد ابناءه.

بعد ذلك أوضح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني في مداخلة ، أن جامعة جازان ممثلة بكرسي الأمير محمد بن ناصر للأبحاث ، بصدد الإعداد حاليا لندوة بعنوان ” الانتماء الوطني ” وذلك ضمن الدور الاجتماعي للجامعة , والتي ستعقد خلال الفترة المقبلة.

كما تخلل اللقاء العديد من المداخلات التي أكدت عمق التلاحم بين أبناء الوطن وقيادته الرشيدة