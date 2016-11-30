مدارس شركة المتقدمة تحصد الميداليات والجوائز دوليا ومحليا

حصدت مدارس شركة المتقدمة أكثر من 20 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في عدد من المسابقات الدولية والمحلية من بينها بطولة العالم للتايكوندو المقامة في بولندا، وبرنامج المسابقات العالمي ما ثلتكس في الرياضيات، ومسابقة الكيمياء والفيزياء للمرحلة المتوسطة على مستوى مدارس الرياض في الأولمبياد الوطني للعلوم.

فقد فاز الطالب سامي فارس الخيبري من مدارس التضامن العالمية بالميدالية الذهبية في بطولة بولندا الدولية المفتوحة في التايكوندو وزن 41 كيلو، في إنجاز كبير باسم الوطن، وقد وجه الاتحاد العربي السعودي للتايكوندو رسالة شكر وتقدير إلى مدارس التضامن العالمية لرعايتها الطالب ودعمها للرياضة والرياضيين من أبنائها الذين وصلوا للمستويات العالمية وحققوا التميز فيها.

وفي الرياضيات نجح الطالب عبد العزيز عبد الله الباز بالقسم الابتدائي بمدارس نيار في الحصول على المستوى الأول في الرياضيات على مستوى العالم في موقع “ماثلتكس” حيث فاز الطالب بالشهادة الذهبية وبفارق يتجاوز 6آلاف نقطة عن المركز الثاني، وقام الموقع بإرسال الشهادة الذهبية للطالب العبقري.

كماحققت مدارس الابتكارية الأهلية بحي الملك فيصل التصنيف الرابع عالميا والأول على مستوى المملكة في منافسات ماثلتكس للرياضيات، والذي يتم عبر شبكة الانترنت، بالتعاون بين الموقع البريطاني الخاص بأنشطة ومسابقات الرياضيات ووزارة التعليم وشركة أرامكو حيث حققت المدارس التصنيف الرابع عالميا بعد المكسيك وجنوب إفريقيا وكندا، كما حصل الطالب فارس المقبل من ابتدائية الرائد الأهلية على الشهادة البرونزية في نفس المسابقة

أما على المستوى المحلي فقد حققت مدارس نيار خمسة مراكز على مستوى تعليم الرياض في مسابقة الكيمياء والفيزياء للمرحلة المتوسطة والتي تدخل ضمن أولمبياد العلوم، حيث تم اختيار الطالبين خالد عبد الله الكنهل وسعود عبد الله أبو نغيمش للتصفيات النهائية على مستوى المملكة، كما فاز الطالبان سلطان بن أحمد السبكي وسلمان بن خالد آل زيد بالميدالية بميداليتين فضيتين، وفاز الطالب إبراهيم بن بسام البقعاوي بالميدالية البرونزية.

كما حصدت مدرسة الرائد العالمية ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين في نفس المسابقة، حيث فاز الطالب منصور الميمان بالميدالية الذهبية في الكيمياء، كما فاز الطالبان راكان سلطان الرميان، و عبد العزيز عبدالله التميمي بميداليتين فضيتين في الفيزياء.

كما فاز الطالب محمد القميزي من متوسطة علوم الرياض بحي الصحافة بالميدالية الذهبية والمركز الخامس في الفيزياء، وفاز الطالب محمد اسكندر نواوي من مدارس التضامن العالمية بالميدالية الفضية، وفاز الطالب سلمان مشاري الحربي من متوسطة الأفق الأهلية بالميدالية الفضية في الفيزياء، وحصد الطالب طلال عبد الوهاب القحطاني من مدارس الأمجاد الأهلية الميدالية الفضية في الفيزياء.

من جهة أخرى حققت ابتدائية نيار التابعة لشركة المدارس المتقدمة المركز الثالث على مستوى إدارة تعليم الرياض في الانضباط والحضور خلال الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول. حيث أعلنت وزارة التعليم في بيان صحفي نتائج رصد نسبة الانضباط والالتزام بالحضور خلال الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الاول، وذلك في المراحل التعليمية وفقا لأفضل وأقل عشر إدارات تعليمية وأفضل وأقل عشر مدارس حكومية وأهلية.

وكشف البيان عن أن نسبة التزام المدارس بتثبيت الحضور في المناطق التعليمية في نظام نور بلغ 75%، وأنه تم استبعاد المدارس التي لم تلتزم بالضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة، كما تم استبعاد المدارس الأقل حضورا بالحد الجنوبي وكذلك مدارس رياض الأطفال وتعليم الكبار والتربية الخاصة.

وقد وجه الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس شركة المدارس المتقدمة التهنئة للمدارس التي فازت في المسابقة متمنيا لهم التوفيق في جميع الأنشطة المشاركين فيها على مستوى تعليم الرياض ، كما قدم تهنئة خاصة للطالبين المصعدين للتصفيات النهائية، وأشاد بأداء الطلاب وحصدهم المراكز المتقدمة والميداليات ، مثمنا الجهود المبذولة من إدارات المدارس والمعلمين الذين استطاعوا أن يتقدموا الصفوف ويحققوا نتائج متميزة، مؤكدا على استمرار مدارس شركة المتقدمة في رعاية الطلاب الموهوبين والعمل على توفير كافة الإمكانات الفنية والعلمية لهم حتى يصلوا إلى العالمية في كافة المجالات العلمية والتعليمية والأنشطة المختلفة.

الجدير بالذكر أن الشركة افتتحت مدرسة جديدة هذا العام الدراسي مختصة في العلوم التطبيقية سميت بمدارس التعلم الذكي وهي تطبق استراتيجية STEM والتي تعني بالمناهج التطبيقية في العلوم والرياضيات والهندسة وتقنية المعلومات، ويعتبر هذا النموذج التعليمي الفريد الأول من نوعه في المملكة وحظي بإقبال كبير من الطلاب.