 أول فتاة أمريكية محجبة تشارك في مسابقة ملكات الجمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أول فتاة أمريكية محجبة تشارك في مسابقة ملكات الجمال

أول فتاة أمريكية محجبة تشارك في مسابقة ملكات الجمال
المناطق_وكالات

شاركت فتاة أمريكية محجبة تدعى حليمة أدين من أصل صومالي، في المسابقة الخاصة بملكة جمال أمريكا.
ورأى البعض الأمر غريب خاصة أنها أول مرة في تاريخ المسابقة تشارك فيها فتاة محجبة شابة عمرها الـ19 عامًا.

وجاء قرار “أدين”، بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا الأميركية، لكي تتحدى النظرات العنصرية للمرأة المحجبة في العالم بأسره، فمن المنتظر أن تعقد المسابقة لمدة يومين وهما 26 و27 من الشهر الجاري، والتي سترتدي فيها حليمة لملابس البحر الخاص بالمحجبات عند مشاركتها في مسابقة البكيني.

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