مدير عام تعليم الرياض يعتمد لجنة الطوارئ لمباشرة الحالات الطارئة في مدارس المنطقة

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع تشكيل (لجنة الطوارئ) بالإدارة برئاسته وعضوية كل ٍمن المساعد للخدمات المساندة فهد بن فرج الصقيه نائبًا للرئيس, وأمين إدارات التعليم بمنطقة الرياض خالد بن غيث العصلب, ومدير الأمن والسلامة حميدي بن هليّل العنزي عضوًا ومقررًا, ومستشار مدير عام التعليم سعد بن مبارك بن صقر, ومدير الإعلام التربوي علي بن محمد الغامدي, ومدير الخدمات العامة خالد بن حمد السعران, ومن إدارة النشاط الطلابي شاكر بن عبدالله أبوعباة, ومن إدارة المباني المهندس ماجد القحطاني, ومن إدارة خدمات الطلاب عادل بن سعدون العبدالمنعم, ورئيس شعبة الطوارئ عبدالعزيز بن إبراهيم السلامة ومن الأمن المدرسي فراج بن تركي الشهراني, إضافة إلى مندوب ومندوبة السلامة بمكاتب التعليم