بالتعاون مع أوقاف الراجحي : تراحم جازان تسهم في إطلاق 10 من سجناء الحقوق الخاصة . .

وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) بمنطقة جازان مذكرة تفاهم مع مؤسسة أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي النوعية بمدينة الرياض بهدف تفريج كربات النزلاء الغارمين الموقوفين بسجون المنطقة بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على ذمة مطالبات مالية جراء أقساط سيارات وأجهزة كهربائية وإيجارات مساكن متراكمة بعد عجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المحددة وذلك وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها بين الطرفين .

وبحسب رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة فإن هذه الدفعة تشمل عشرة نزلاء من السعوديين والوافدين بالسجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظتي بيش وأبوعريش بعد بحث حالتهم الإجتماعية و المعيشية والتأكد من إعسارهم حيث جرى تسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبالغ إجمالية مائتين وثمانين ألف ريال بموجب شيكات تم تسليمها لإدارة السجون مما ساهم في إستكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لأسرهم مرة أخرى .

مثمناً هذه المبادرة الخيرية من القائمين على أوقاف الراجحي وتفاعلهم مع أوضاع النزلاء الغارمين تقديراً لظروفهم