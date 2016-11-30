 جاريث بيل يجري عملية جراحية ناجحة في لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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جاريث بيل يجري عملية جراحية ناجحة في لندن

جاريث بيل يجري عملية جراحية ناجحة في لندن
المناطق_وكالات

أجرى اللاعب الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الأسباني، عملية جراحية ناجحة في كاحل القدم أمس الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، حسبا أفاد النادي الأسباني.
ويبدأ بيل على الفور برنامج التعافي والتأهيل استعدادا للعودة للمباريات في شباط/فبراير المقبل.

وقال ريال مدريد في بيان له: “لاعبنا جاريث بيل أجرى عملية جراحية ناجحة اليوم بسبب الإصابة، التي لحقت به في أوتار الكاحل الأيمن”.
وأضاف: “العملية أجريت داخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن تحت إشراف الطبيب جيمس كالدر وطبيب ريال مدريد سانيتاس ميكيل ارامبيري وبمشاركة الطبيب خيسوس أولمو، رئيس الجهاز الطبي لريال مدريد”.
وتعرض بيل للإصابة في 22 تشرين ثان/نوفمبر الجاري خلال مباراة ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي

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