 مطر وضباب على الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

25 ألف مشرد يصارعون البرد في طهران في ظل دعم النظام للإرهاب هكذا استطاع مواطن أن ينصب على المغردين في تويتر “دون علمهم” مواطن يحذر من خطورة الآيسكريم الصاج: “قد يصيبك بالسرطان أو بانفجار المعدة” “منجح” أخطر مروجي الممنوعات في قبضة الشرطة (فيديو) الدكتورة “غادة المطيري”: اعمل على بحث علمي سيكون نقلة نوعية في علاج الأمراض المستعصية “حفتر” يهدي الروس قاعدة في ليبيا أردوغان: دخلنا سوريا لإنهاء حكم الطاغية في دولة الإرهاب اليوم .. تفاؤل يسود سوق النفط قبيل اجتماع أوبك والأسعار تقفز 5 % مطر وضباب على الجوف (فيديو) اكتشاف مخلوقات فضائية على سطح المريخ “التويجري” رئيس بلدية البدع للمرتبة التاسعة تعزيزات عسكرية سعودية تصل “صعدة” معقل الحوثيين

مطر وضباب على الجوف

مطر وضباب على الجوف
المناطق_تيسير العيد

شهدت مدن ومحافظات منطقة الجوف مساء يوم الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل , وأصبحت المنطقة على أجواء ضبابية استمرت حتى العاشرة صباحاً وسماء ملبدة بالغيوم .

وشملت الأمطار التي بدأت بالهطول في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء مدينة سكاكا والمراكز التابعة لها , ومحافظة دومة الجندل ومراكزها , تشكلت على إثرها تجمعات مائية في الطرقات داخل المدن , وكذلك في المناطق الصحراوية .

وأعلنت المديرية العامة للمياه بالجوف أن معدلات هطول الأمطار بلغت في مدينة سكاكا 7 ملم , وفي محافظة دومة الجندل بلغت 1,02 ملم , ولم تسجل سدود المنطقة أي منسوب للمياه عليها .

وفي صباح الأربعاء خيم الضباب على مدن ومحافظات الجوف تسبب بانعدام الرؤية الأفقية فيها , وأستمر حتى العاشرة صباحاً .

لم تؤثر الأحوال الجوية بالمنطقة على الحركة المرورية فيها , وبين نائب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالجوف الملازم أول عبدالرحمن الضويحي أنه ولله الحمد لم تسجل أي بلاغات جراء الأمطار في الدفاع المدني

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>