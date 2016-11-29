مطر وضباب على الجوف

شهدت مدن ومحافظات منطقة الجوف مساء يوم الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل , وأصبحت المنطقة على أجواء ضبابية استمرت حتى العاشرة صباحاً وسماء ملبدة بالغيوم .

وشملت الأمطار التي بدأت بالهطول في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء مدينة سكاكا والمراكز التابعة لها , ومحافظة دومة الجندل ومراكزها , تشكلت على إثرها تجمعات مائية في الطرقات داخل المدن , وكذلك في المناطق الصحراوية .

وأعلنت المديرية العامة للمياه بالجوف أن معدلات هطول الأمطار بلغت في مدينة سكاكا 7 ملم , وفي محافظة دومة الجندل بلغت 1,02 ملم , ولم تسجل سدود المنطقة أي منسوب للمياه عليها .

وفي صباح الأربعاء خيم الضباب على مدن ومحافظات الجوف تسبب بانعدام الرؤية الأفقية فيها , وأستمر حتى العاشرة صباحاً .

لم تؤثر الأحوال الجوية بالمنطقة على الحركة المرورية فيها , وبين نائب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالجوف الملازم أول عبدالرحمن الضويحي أنه ولله الحمد لم تسجل أي بلاغات جراء الأمطار في الدفاع المدني