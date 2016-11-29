 (فيديو) اكتشاف مخلوقات فضائية على سطح المريخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) اكتشاف مخلوقات فضائية على سطح المريخ

المناطق - وكالات

ادعى مناصرو نظرية وجود المخلوقات الفضائية بأن الصور التي نشرت مؤخراً لسطح المريخ رصدت وجود حيوان زاحف غريب فوق سطح الكوكب.

وقال أحد المهتمين بتتبع المخلوقات الفضائية بأنه يعتقد بأن حيواناً صغيراً يملك قرنين ودرعاً يغطي جسده بالإضافة إلى رقبة ورأس، ظهر في إحدى الصور التي مسحت سطح كوكب المريخ مؤخراً.

وادعى هذا الشخص بأن الصور التي التقطت لسطح المريخ من قبل جمعية “مارس كيوريوسيتي روفر” للفضاء قد تكون إثباتاً على وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر.

وذكر جو وايت من قناة “إليان آرت” التلفزيونية معلقاً على الصور: ” يبدو بأن المخلوق الزاحف يملك منقاراً وقروناً صغيرة في قمة رأسه. كما أن عينه ورأسه ورقبته تدل على أنه حيوان فضائي”

وأضاف وايت: ” من الصعب تحديد حجم هذا المخلوق، ولكن من المؤكد بأنه يملك درعاً وأضلاعاً. ربما يكون هذا الحيوان متجمداً أو متحجراً منذ زمن طويل”

وفي وقت سابق من هذا الشهر زعم أحد متتبعي المخلوقات الفضائية بأنه اكتشف وجود كرسي في إحدى الصور لكوكب المريخ، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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