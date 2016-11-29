اليوم .. تفاؤل يسود سوق النفط قبيل اجتماع أوبك والأسعار تقفز 5 %

صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة اليوم الأربعاء قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق اليوم حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014.

وارتفع بحلول الساعة 06:59 بتوقيت جرينتش سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارا أو ما يوازي اثنين بالمئة إلى 47.40 دولار للبرميل، إثر تصريح مندوب العراق لدى أوبك بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع اليوم.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 45.52 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا. وبرغم الخلافات ما زال غالبية المحللين يتوقعون التوصل لاتفاق ما.

وتوصلت أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي لاتفاق مبدئي في الجزائر في سبتمبر أيلول لخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي عند 33.64 مليون برميل بهدف دعم الأسعار.