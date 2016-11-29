 اليوم .. تفاؤل يسود سوق النفط قبيل اجتماع أوبك والأسعار تقفز 5 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

25 ألف مشرد يصارعون البرد في طهران.. والنظام يدعم بأموالهم الإرهاب هكذا استطاع مواطن أن ينصب على المغردين في تويتر “دون علمهم” مواطن يحذر من خطورة الآيسكريم الصاج: “قد يصيبك بالسرطان أو بانفجار المعدة” “منجح” أخطر مروجي الممنوعات في قبضة الشرطة (فيديو) الدكتورة “غادة المطيري”: اعمل على بحث علمي سيكون نقلة نوعية في علاج الأمراض المستعصية “حفتر” يهدي الروس قاعدة في ليبيا أردوغان: دخلنا سوريا لإنهاء حكم الطاغية في دولة الإرهاب اليوم .. تفاؤل يسود سوق النفط قبيل اجتماع أوبك والأسعار تقفز 5 % مطر وضباب على الجوف (فيديو) اكتشاف مخلوقات فضائية على سطح المريخ “التويجري” رئيس بلدية البدع للمرتبة التاسعة تعزيزات عسكرية سعودية تصل “صعدة” معقل الحوثيين

اليوم .. تفاؤل يسود سوق النفط قبيل اجتماع أوبك والأسعار تقفز 5 %

اليوم .. تفاؤل يسود سوق النفط قبيل اجتماع أوبك والأسعار تقفز 5 %
المناطق - الرياض

صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة اليوم الأربعاء قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق اليوم حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014.

وارتفع بحلول الساعة 06:59 بتوقيت جرينتش سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارا أو ما يوازي اثنين بالمئة إلى 47.40 دولار للبرميل، إثر تصريح مندوب العراق لدى أوبك بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع اليوم.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 45.52 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا. وبرغم الخلافات ما زال غالبية المحللين يتوقعون التوصل لاتفاق ما.

وتوصلت أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي لاتفاق مبدئي في الجزائر في سبتمبر أيلول لخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي عند 33.64 مليون برميل بهدف دعم الأسعار.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>