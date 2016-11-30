أردوغان: دخلنا سوريا لإنهاء حكم الطاغية في دولة الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجيش التركي بدأ عملياته داخل الأراضي السورية من أجل إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين، وإنهاء حكم بشار الأسد، بحسب ما ذكرت صحيفة حرييت دايلي نيوز التركية.

وقال أردوغان: دخلنا سورية بهدف إعادة الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين. وهذا يعني أننا هناك من أجل إحلال العدالة، وتابع: دخلنا لنضع حداً لحكم الطاغية الأسد الذي يرهب السوريين بدولة الإرهاب. ولم يكن دخولنا لأي سبب آخر.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر القدس وتحديات المرحلة، أنه يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن مقتل حوالى 600 ألف شخص في سورية، لكني أعتقد أن حوالى مليون شخص قتل في هذا البلد، مسلسل القتل لا يزال مستمراً من دون تمييز بين الأطفال والنساء.

وتابع: أين الأمم المتحدة؟ ماذا تفعل؟ أهي في العراق؟ دعونا مراراً إلى الصبر، لكننا لم نحتمل الوضع ودخلنا سورية في نهاية المطاف مع الجيش السوري الحر.