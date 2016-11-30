(فيديو) الدكتورة “غادة المطيري”: اعمل على بحث علمي سيكون نقلة نوعية في علاج الأمراض المستعصية

في حوار علمي ثري، أجرت قناة “سكاي نيوز” لقاء خاص مع العالمة السعودية الدكتورة “غادة المطيري”، مديرة مركز طب “النانو” بجامعة “سان دييغو” الأمريكية، كصاحبة أحد أبرز الاختراعات الطبية الذي خلق ثورة في عالم الطب لعام “2012”.

وخلال اللقاء تحدثت الدكتورة المطيري عن بحث تعمل عليه وهو عبارة عن مواد ذكية تضاف للدواء تتفاعل مع الالتهابات لمختلف أنواع الأمراض ومنها “السرطان”، وتتميز بقدرتها على التعامل مع قوة الالتهاب بحيث كلما زاد الالتهاب زاد إطلاق الدواء و كلما انخفض الالتهاب انخفضت فيه إطلاق الدواء.

وقالت الدكتورة غادة أنها تشعر بسعادة عندما تقوم باكتشاف أشياء تمس حاجة المرضى و تساعد في علاجهم، كما أنها تسعى للتعاون مع شركات الأدوية لتطوير المادة ونقلها من مادة معملية إلى منتج بيد المستفيدين.

وحول استمرارها في البحث والاكتشاف، ذكرت الدكتورة غادة أنها كل يوم تكتشف أشياء جديدة تواجه فيها بعض الصعوبات وتتمكن من تجاوزها مضيفة أن طموحها هو نجاح أبحاثها في مساعدة المرضى.

يذكر أن الدكتورة السعودية غادة المطيري استطاعت اكتشاف معدن يُمكِّن أشعة الضوء من الدخول إلى جسم الإنسان في رقائق تسمى “الفوتون”، بما يسهل معه الدخول إلى الخلايا دون الحاجة إلى عمليات جراحية، وبما يساعد على التحكم بأعضاء داخل الجسم دون الدخول إليه ، وهو الاكتشاف الذي اعتبر ثورة علمية في الطب.

هذا الاكتشاف قاد الدكتورة غادة المطيري لنيل أرفع جائزة للبحث العلمي في أمريكا، كما حازت غادة المطيري أيضاً على “3” ملايين دولار أمريكي، وهو مبلغ خصص لمتابعة البحوث في الجامعة، حيث ستعمل على تطوير اكتشافها الذي يرقى إلى تغيير جذري في وسائل التطبيب، ولتحاشي العمليات الجراحية.