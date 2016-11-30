 “منجح” أخطر مروجي الممنوعات في قبضة الشرطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“منجح” أخطر مروجي الممنوعات في قبضة الشرطة

“منجح” أخطر مروجي الممنوعات في قبضة الشرطة
المناطق - جازان :

تمكنت شرطة منطقة جازان وبعد جهود متواصلة وخطة محكمة، من القبض على أحد أكبر وأخطر مروجي الممنوعات المتهم بقضية قتل سابقة بمحافظة الدرب، وذلك بعد أن تم رصده في أحد الأودية النائية ذات الطبيعة والمسالك الوعرة بالدرب.

وفي التفاصيل، نفذت شرطة جازان كمين أمني، ونجحت في القبض عليه وبحوزته سلاح مسدس نوع أبومحاله وطلقتين حية وهو من الجنسية الإفريقية ويلقب بـ (منجح).

كما عثر في نفس الموقع على كمية كبيرة من مادة العرق المسكر مُعدّة للبيع، كما تم القبض على مروج آخر كان معه من بني جلدته، يمتهن ذات الفعل والأسلوب الإجرامي .

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي رئيس اللجنة الامنية الدائمة، أن ماتحقق كان نتاجا لعمل دؤوب وتخطيط منظم لرصد وتتبع مروجي المخدرات والمسكرات، والإيقاع بهم، رغم خطورتهم ومقاومتهم الشرسه لفرق الأمن الميدانية.

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