 مواطن يحذر من خطورة الآيسكريم الصاج: “قد يصيبك بالسرطان أو بانفجار المعدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مواطن يحذر من خطورة الآيسكريم الصاج: “قد يصيبك بالسرطان أو بانفجار المعدة”

المناطق - عادل الزهراني:

حذر مواطن، من خطورة الآيسكريم الصاج الذي يضاف له النتروجين السائل، الذي يحضر حاليا في الكثير من المحلات والأماكن وداخل المراكز التجارية وعلى الأرصفة.

وقال المواطن في مقطع مصور، إن الآيسكريم الصاج يصنع من مركب كيميائي خطير وبارد للغاية وعديم اللون والرائحة ويستخدم في تجميد الخلايا السرطانية، والأطباء يستخدمونه في تجميد الانسجة الراغبون في إزالته.

وأضاف، أن المركب يعمل على تجميد البطن والمعدة ومن الممكن أن يؤدي إلى ثقب في المعدة او انفجارها، وأحد الباحثين الأجانب ويدعى بيتر برهام، حذر من استخدام المركب، لأن خطره يكمن في سحب الأكسجين من الغرف المغلقة، وبالتالي تأثيره على الجسم يكون كبير.

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