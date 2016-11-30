هكذا استطاع مواطن أن ينصب على المغردين في تويتر “دون علمهم”

نجحت شعبة التحريات و البحث الجنائي بمحافظة الطائف، بالتنسيق مع شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية، في ضبط مواطن في العقد الثاني من العمر انتحل صفة فتاة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وتمكن من النصب والاحتيال على ضحاياه.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أنه عثر بحوزته على جوالات بنكية وبطائق مسبقة الدفع، وعليه تم التحفظ عليه وستتم إحالته لجهة الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات من استغلال البعض اسماء وهمية للاحتيال على المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قضية “أبو سن” الذي نال شهرة واسعة من خلال مقاطع فيديو كوميدية لمحادثات يجريها مع فتاة أميركية تدعى كريستينا، وأثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.