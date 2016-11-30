25 ألف مشرد يصارعون البرد في طهران في ظل دعم النظام للإرهاب

ذكرت بعض المواقع الالكترونية الإيرانية خلال اليومين الماضيين، قضية اجتماعية بدأت تنتشر في إيران و بالتحديد عاصمة النظام الإيراني “طهران”، وهي قضية المشردين التي أصبحت ظاهرة في شوارع و أزقة طهران.

ونادت تلك المواقع الإيرانية، حكومة النظام الإيراني لمعالجة هذه القضية التي تعرف في إيران بمصطلح “كارتن خواب” ويقصد به “النوم في الكراتين”، والتي كشفت الإحصائيات تعدادهم بأكثر من “25” ألف مشرد في طهران وحدها، تنتشر بينهم المخدرات والدعارة والجريمة.

كما انتقدت تلك المواقع قيام النظام الإيراني بالتدخل في شؤون دول المنطقة ودعم نظام “بشار الأسد” في سوريا و ومليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان و مليشيا المتمردين الحوثيين في اليمن إضافة إلى المليشيات الإرهابية العراقية و على رأسها الحشد الشعبي الإرهابي، و ترك الشأن الإيراني الداخلي وحرمان المواطنين الإيرانيين من أموال الحكومة التي تصدر للخارج لدعم تلك المليشيات.

كما طالبت المواقع قادة النظام الإيراني بالاهتمام بالشأن الداخلي الإيراني، و دعم عجلة التنمية الإيرانية في ظل الركود الاقتصادي الإيراني الذي تسبب زيادة نسب البطالة بين الشعب الإيرانية نتيجة لتوقف آلاف المصانع والمتاجر جراء هذا الركود.