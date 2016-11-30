إغلاق مستودع يوزع بيض بدون تاريخ صلاحية بأبها

أغلقت أمانة منطقة عسير مستودعاً يخزن البيض بطريقة غير نظامية وصحية بأحد أحياء مدينة أبها ، وذلك بعد بلاغ تقدم له أحد المواطنين إلى طوارئ الأمانة .

أوضح ذلك مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة م. عبدالعزيز الرمثي ، وأضاف أن فريق من المراقبين اتجه للموقع بقيادة مدير الرقابة الشاملة إبراهيم الغنمي ومدير الرقابة الصحية ناصر يحيى وآخرين وتم رصد عدد من المخالفات الصحية والمهنية بالموقع ، وقال بأنه تم ضبط أكثر 140 كرتون بيض تحتوي على أكثر من 42 ألف بيضة .

مشيراً إلى أن المراقبين رصدوا مخالفات منها وجود بيض لا يحمل تاريخ صلاحية و مخالف لشروط التعبئة والنقل والتخزين ، و سوء حفظ المواد الأولية سوء حفظ تداولها ، بالإضافة أن النشاط غير مرخص له والعمالة لا تحمل أي شهادات صحية لمزاولة هذا النشاط .

وأثنى الرمثي على جهود المراقبين حيث أنه تم مداهمة الموقع بالتعاون مع صاحب البلاغ منتصف ليلة أول من أمس (الثلاثاء) ، وشكر المواطن صاحب البلاغ وأكد إلى أن جهوده تدعم جهود المراقبين وحرصه ناتج عن حبه وولاءه لهذا الوطن .

وجدد الرمثي نداءه لكافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الأمانة في رفع أي بلاغ أو شكوى أو ملاحظة إلى الأمانة عبر الاتصال على 940 أو حسابات الأمانة على وسائل التواصل الاجتماعي .