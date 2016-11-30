وفد بريطاني يزور مقر نادي عسير الفوتوغرافي بالمفتاحة

زار عدد من أعضاء الملحقية البريطانية لدى المملكة المعرض الدائم بمقر نادي عسير الفوتوغرافي في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة مساء أمس.

وجال الوفد في المعرض الدائم للنادي الذي يشمل على العديد من الاعمال الفوتوغرافية الفنية والذي يحوي على معظم محاور التصوير، وعبر الأعضاء عن اعجابهم بما شاهدوه من الاعمال الفنية التي آثرت معرفتهم بمعالم المنطقة الطبيعية والتراثية وحياة الناس ، وقدم مشرف الانشطة بالنادي الفوتوغرافي عبدالله آل ملفي نبذه عن النادي ودوره في صناعة المصور والصور الفنية، واستعرض مشرف المعارض الفوتوغرافي محمد فائع فلم وثائقي عن أعمال النادي في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية