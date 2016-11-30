 بلدية بيشة تنتهي مشتلها الذي ينتج 150 ألف زهرة سنوياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بلدية بيشة تنتهي مشتلها الذي ينتج 150 ألف زهرة سنوياً

بلدية بيشة تنتهي مشتلها الذي ينتج 150 ألف زهرة سنوياً
المناطق_بيشة

 

أنهت بلدية بيشة تنفيذ أعمال مشتل البلدية النموذجي بمساحة تتجاوز 80 ألف متر مربع ، ليلبي احتياجات المحافظة من المسطحات الخضراء والأشجار والزهور على مدار العام .

أضح ذلك رئيس بلدية بيشة م. محمد بن حمد آل بشر  ، وأكد أن هذا المشتل يحتوي على عدد من الرشاشات المحورية وبيوت محمية زجاجية وبيوت محمية من الفيبر جلاس كما ينتج المشتل في مرحلته الأولى ١٥٠ ألف زهرة سنوياً كما تحرص البلدية على تجديد أنواع الزهور ، وأشار إلى أنه يتم العمل على إكثار وتربية الأشجار الداخلية .

وقال ال بشر  أن البلدية قامت بزراعة 90 ألف زهرة مهجنة وملونة لتزيين شوارع وميادين المحافظة خلال موسم الشتاء الحالي ، بجانب زراعة أشجار النخيل في بعض المواقع وتزويدها بشبكات ري حديثة ، لتشكل بساطا طبيعيا من المسطحات الخضراء المرصعة بالورود والأزهار .

وأضاف : أن البلدية عمدت الموسم الحالي إلى تنفيذ برامج عديدة في الزراعة التجميلية داخل المحافظة، بتنسيقات تتوافق مع ألوان الزهور والورود والأشجار في المساحات المحددة للزراعة التجميلية مما يعطي المحافظة منظراً جمالياً آخر، وأوضح أن البلدية راعت في ذلك جانب الترشيد للمياه في ري هذه المزروعات ، عبر شبكات تنقيط حديثة ، حفاظاً على المياه من الهدر كما ثمن رئيس البلدية جهود رئيس قسم الحدائق والتجميل المهندس فالح الصفار

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