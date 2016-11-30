سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7000 نقطة

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 103.35 نقطة ليقفل عند مستوى 7000.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.1 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 408 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 8 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات مبرد، والحكير، وإعمار، والمملكة، واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إتحاد الخليج، والفخارية، وجاكو، والأبحاث والتسويق، والأهلي، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.08 و 0.49% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات وسابك، ودار الأركان، والإنماء، وجبل عمر، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة