أمير تبوك يلتقي بفرق التنقيب العالمية المتخصصين في الدراسات الأثرية والإنسانية

التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اليوم بمكتبه بالإمارة الفرق المتخصصة العلمية والعالمية السعودية والالمانية والنمساوية واليابانية والبولندية التي تعمل في اربعة مواقع بمنطقة تبوك وتضم علماء متخصصين في الدراسات الاثرية والانسانية لتنفيذ البحث والتنقيب بالمنطقة وتشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع مؤسسات ومعاهد وجامعات علمية وعالمية بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ناصر بن احمد الخريصي.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بأعضاء الفرق الذين تشرفوا بالسلام على سموه وقدموا عرضاً لاهم ما توصلت اليه آلية التنقيب الاثري واكد سموه على اهمية تقديم كافة التسهيلات لإنجاح اعمال هذه الفرق من قبل كل الجهات ذات العلاقة بالمنطقة مشيراً سموه الى اهمية الاثار التي اصبحت من اهتمامات العالم أجمع ، وقال سموه ان منطقة تبوك التاريخية بها من المناطق الغنية بالآثار وانتشار المواقع الأثرية المتعددة .

وقال سموه أنتم تقومون بأعمال نبيلة سوف تسهم في خدمة الحضارة البشرية منوهاً سمو أمير منطقة تبوك بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأعرب سموه عن سعادته بتواجد الشباب السعودي الذي يعمل بالفرق لاستكشاف آثار بلادهم وتاريخ وطنهم ، وقال سموه سنشاهد ان شاء الله قريبا اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة من خلال أعمال التنقيب.

من جهتهم أعرب أعضاء الفرق السعودية والألمانية والبولندية والنمساوية واليابانية عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتوجيهات سموه ودعمة لأعمال هذه الفرق العلمية العالمية.