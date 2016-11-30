 أمير الحدود الشمالية يفتتح مجمع عرعر مول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمير الحدود الشمالية يفتتح مجمع عرعر مول

أمير الحدود الشمالية يفتتح مجمع عرعر مول
المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مجمع عرعر مول، بحضور ‏نائب رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للتطوير العقاري فهد العثيم، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الاعمال.
وتـجول سموه في المجمع، واطلع على الأنشطة التجارية التي يضمها، ثم كرّم عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
مما يذكـر أن المجمع أقيم على مساحة تبلغ 125،000 متر مربع منها 50،000 متر مربع مساحة تأجيرية تستوعب 250 متجراً بمساحات مختلفة، وأكثر من 20 مطعماً، إلى جانب سوقٍ خُصّصَ للأسر المنتجة.

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