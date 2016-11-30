بالفيديو: من وحي سلمان.. بصوت: خالد الفيصل

فاجأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حضور اللقاء المفتوح مع أطياف المجتمع الذي استضافته الزميلة “صحيفة عكاظ” أمس بقصيدته الجديدة التي تحكي دور المواطن السعودي في بناء وطنه وقد حملت عنوان “من وحي سلمان”..

وقال سموه في المقدمة التي سبق بها إلقاء قصيدته على الحضور: “البارحة كنت أشاهد التليفزيون، ورأيت الملك سلمان وسمعته يتحدث، فذكر وشكر من ساهموا مع الملك عبدالعزيز في تأسيس هذه البلاد، فكتبت “من وحي سلمان” بالأمس تحدث رمز الوفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز عن فارس القرن العشرين الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله، الذين شاركوا معه في تأسيس هذا الكيان العظيم، وذكر الأميرين عبدالله بن جلوي، وسعود بن جلوي، فعاجلتني هذه الأبيات:”:

لا تشغلـون البال بالغير، خلّــوه

تفرّغـوا لبلادكم طوّروهـا

ما زال فينا والبَلَدْ خيــر، نمّـوه

أبناء واحفــــــاد الـذّي أسّسـوها

ابنوا على مبــــنى السّلف ثم علّوه

لا تبــــــخَسون اعمــالهم، عظّموها

سلمـان هو رمز الوفا لاعدمتوه

ياما ذكر ميزات مـن شيّدوها

ترى السعودي قد هزَم من تحدّوه

واوّل بلادٍ وُحّدت وَحّدوها

وتراهم اللي حقّقوا ما تمنوه

ناسٍ إذا تسابقوها.. خذوها

وتراهم اللي زيّنوا ما ورثتوه

امن وأمان ونعمةٍ خلّفوها

ردّوا الخطا -منّا علينا- وداووه

تكفون كل جروحها أِمنعوها

إنت وأنا.. اليوم وامس.. أخ واخوه

كَفٍ بَنت..وكْفوف فوق رْفعوها