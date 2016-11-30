افتتاح مؤتمر “الجديد في أمراض صمامات القلب وعلاجها ” بصحة الشمالية

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله ولمان العازمي اليوم، المؤتمر الطبي بعنوان ” الجديد في أمراض صمامات القلب وعلاجها “، وذلك بقاعة التعليم الطبي المستمر في مستشفى عرعر المركزي.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى الاهتمام بكل ما هو جديد في مجال تشخيص أمراض القلب وطرق علاجها ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى القلب في المنطقة.

يذكـر أن المؤتمر دعا العديد من خبراء القلب في مختلف مناطق المملكة لتبادل معارفهم وخبراتهم مع الهدف النهائي المتمثل في تحسين العناية القلبية الشاملة في المنطقة وتقوية الصلات بين التعليم والتدريب المهني في القطاع الصحي فيما يخص أمراض القلب.