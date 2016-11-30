المملكة تقدم 67 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين في الضفة الغربية أنها وقعت اتفاقا مع صندوق التنمية السعودي لتلقي تمويل بقيمة 32 مليون دولار.

وقال سكوت اندرسون، مدير عمليات الاونروا في الضفة، إن التمويل سيستخدم لبناء مدرستين و3 عيادات في الضفة الغربية، موضحا أن هذا يأتي في إطار دعم سعودي متواصل لوكالة الغوث في مجالات الصحة والتعليم.

وحسب الاونروا فإن هذا الدعم هو جزء من منحة أكبر بلغت قيمتها 67 مليون دولار لمشاريع ستقام في غزة والضفة الغربية والأردن، موضحة أن السعودية قدمت في العام 2016 فقط، تبرعات بأكثر من 150 مليون دولار للأونروا.

ومن جهته، قال ياسر ابو كشك، مدير عام المخيمات في الاونروا، إن السعودية هي أكبر المانحين للفلسطينيين والأونروا، وتساهم في معالجة أزمات الفقر والبطالة للاجئين الفلسطينيين.