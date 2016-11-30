دبي تزيح لندن عن عرش الوجهات المفضلة للأثرياء

احتلت دبي المركز الأول بين الوجهات الاستثمارية المفضلة لأثرياء الشرق الأوسط خلال العام 2017، لتزيح بذلك لندن إلى المرتبة الثانية، بحسب استبيان رؤوس الأموال الخاصة في الشرق الأوسط لعام 2017 الصادر عن شركة كلاتونز المتخصصة في الاستشارات العقارية.

ونقلت صحيفة “البيان” عن استبيان لشركة كلاتونز، أن أبوظبي حلت في المركز الثالث بالشراكة مع ترونتو التي احتلت ذات الترتيب باعتبارها المدينة الوحيدة من أميركا الشمالية، التي دخلت قائمة العام المقبل لتتبعها سنغافورة وكوالالمبور ونيودلهي.

وأظهر الاستبيان خروج نيويورك من قائمة الأماكن الجاذبة للمستثمرين في العام 2017، ولم تدخل أية مدينة أميركية ضمن اختيارات مستثمري الشرق الأوسط في العام المقبل.

وقالت شركة كلاتونز إن دبي باتت وجهة مفضلة للاستثمار خصوصاً مع استضافة إكسبو 2020.