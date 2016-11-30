الأهلي والنصر يواجهان الفيصلي والباطن بحثاً عن التعويض

يسعى فريقا النصر وأهلي جدة إلى استعادة توازنهما حينما يستضيف الأول نظيره الباطن, فيما يحل الثاني ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي في افتتاح المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض يبحث النصر عن ثلاث نقاط ستبقيه في دائرة المنافسة عل الصدارة حينما يستضيف الباطن.

وتوقفت انتصارات النصر المتتالية بعد تلقيه خسارة مفاجئة في المرحلة السابقة من أمام مضيفه التعاون 2-1 ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر ونقطة عن اتحاد جدة الوصيف.

وقرر الكرواتي زوران ماميتش مرة أخرى الاستغناء عن القائد حسين عبدالغني الذي شارك في مواجهة التعاون الماضية, ومن المتوقع أن يدفع باللاعب أحمد عكاش ليكون بديلاً له.

ويعاني النصر في مركز الظهير الأيسر لاسيما في ظل عدم قناعة المدرب بالثنائي حسين عبدالغني وأحمد عكاش إلا أن اصابة اللاعب عوض خميس ساهمت بعودتهما إلى التشكيلة الأساسية.

ومنح الجهاز الطبي بالنادي للاعب إبراهيم غالب الضوء الأخضر ليكون ضمن قائمة 18 لاعباً في مواجهة الباطن لأول مرة بعد غياب استمر لأكثر من 6أشهر بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي.

وفي المقابل ستكون مهمة الباطن صعبة إذا ما أراد استعادة نغمة الانتصارات إلا أنه يسعى لخطف نقطة على الأقل من مضيفه.

وتراجع أداء الباطن في المراحل السابقة إذ حقق الفريق نقطتين في آخر خمس مراحل السابقة بتعادله أمام القادسية والفتح وتعرض لثلاث خسائر أمام الوحدة واتحاد جدة وجاره الأهلي ليحتل المركزالعاشر برصيد 9 نقاط.

والتقى الفريقان في مواجهة وحيدة في تاريخهما كانت في الموسم الماضي في الدور ربع النهائي لكأس الملك 2015 وانتهت بفوز النصر 1-صفر.

الفيصلي والأهلي

الأهلي تجاوز الفيصلي في كأس ولي العهد الأهلي تجاوز الفيصلي في كأس ولي العهد

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث أهلي جدة عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي في مواجهتهما الثانية، بعدما التقيا في ربع نهائي كأس ولي العهد في مباراة انتهت بفوز الأهلي.

وتلقى الأهلي خسارته الثالثة هذا الموسم من أمام ضيفه الهلال 2-1 في المرحلة السابقة ليحتل المركز الرابع برصيد 19نقطة وبفارق خمس نقاط عن المتصدر.

وتنفس السويسري غروس الصعداء بعد تأكد مشاركة الثنائي وليد باخشوين المبتعد عن الفريق لأكثر من 6 أشهر بسبب اصابة في الرباط الصليبي والمدافع محمد آل فتيل الذي تعافى من اصابته العضلية التي لحقت به الشهر الماضي.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الست مراحل الماضية والذيب اكتفى فيها الفريق بجمع نقطة وحيدة من أمام التعاون في حين تلقى خمس خسائر من امام الهلال والرائد والنصر والشباب والاتفاق في المرحلة السابقة ليحتل المركز11 برصيد 9 نقاط.