 تشمل استقطاب الموهوبين وتدريب المعلمين.. مدير جامعة جدة يزور “الفيصلية للموهوبين”ويوقع مع مدير تعليم جدة مذكرتي تفاهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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تشمل استقطاب الموهوبين وتدريب المعلمين.. مدير جامعة جدة يزور “الفيصلية للموهوبين”ويوقع مع مدير تعليم جدة مذكرتي تفاهم

تشمل استقطاب الموهوبين وتدريب المعلمين.. مدير جامعة جدة يزور “الفيصلية للموهوبين”ويوقع مع مدير تعليم جدة مذكرتي تفاهم
المناطق - محمد آل طاوي -جدة
أعلن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط  عن توجه الجامعة لاستقطاب الطلاب الموهوبين وقبولهم بشكل فوري وتقديم المميزات الدراسية لهم  إلى جانب دعم الموهوبين أكاديميا خلال دراستهم في الجامعة ببرامج نوعية ومنحهم الأفضلية في القبول في التخصصات المرغوبة مضيفا بانه بعد  التخرج سيكون لهم أولوية في التعيين والالتحاق ببرامج الدراسات العليا مشيرا إلى أنه يتابع مدرسة الفيصلية للموهوبين عن كثب في كافة فعاليتها وأنشطتها مشيدا بمخرجاتها الموهوبة المتميزة .

جاء ذلك خلال زيارة معاليه للمدرسة الفيصلية للموهوبين ولقائه مع طلاب المدرسة صباح اليوم (الأربعاء) والتي تم التوقيع خلالها على مذكرتي تفاهم  في  مجالي تدريب وتطوير أداء المعلمين على رأس العمل واستقطاب ورعاية الطلبة الموهوبين.
ووقع الاتفاقية كل من معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط والمدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي  وذلك بمقر المدرسة الفيصلية للموهوبين .
ورحب الثقفي خلال مراسم التوقيع بمعالي مدير الجامعة ووكيلها والوفد المرافق مؤكدا أن هذه الزيارة تعتبر من الزيارات الهامة التي سترسم آفاقا رحبة من التعاون البناء بين التعليم وجامعة جدة في مجالات استقطاب ورعاية الطلاب الموهوبين وتدريب وتطوير أداء المعلمين راجيا أن تعود الفائدة على الجميع بالخير ورقي الوطن وأبنائه مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تسعى بجهود حثيثة في بناء مثل هذه الشراكات المجتمعية والاتفاقيات النوعية والتي تأتي من أجل تجويد العمل الميداني التعليمي وتستقطب المواهب والكفاءات.
من جانبه أكد معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط، حرص الجامعة على تفعيل دورها في بناء وتطوير مؤسسات المجتمع بشكل عام وتحقيق تعاون مثمر وبناء مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بشكل خاص عن طريق تطوير التفاهم المشترك لتقديم مخرجات عملية وتعليمية بما يتماشى مع الخطط التنموية للمملكة ودعم التحول نحو مجتمع المعرفة، والذي يتطلب تضافر الجهود لتصميم وتقديم برامج نوعية لرعاية وبناء الكفاءات الوطنية الموهوبة والمبدعة.
وشمل حفل توقيع الاتفاقيتين جولة على عدد من فصول وقاعات تدريب الموهوبين بالمدرسة إلى جانب عقد حوار مفتوح بين معالي مدير جامعة جدة وطلاب مدرسة الموهوبين.
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