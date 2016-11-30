إنجاز جديد لتايكوندو نادي التهامي بجازان

تمكن فريق التايكوندو بنادي التهامي خلال مشاركته في بطولة الاتحاد السعودي للتايكوندو والتي أقيمت مؤخرا بمنطقة عسير و شارك فيها ثلاثة لاعبين من مدرسة التهامي للتايكوندو بقيادة المدرب حسين جعفري، حيث حصد اللاعب سليمان حكمي برونزية وزن ٤٨ وخروج اللاعب عمر حكمي من دوري ٨ وحصول اللاعب مصطفى سامر فضية وزن ٦٨ .وتعد هذه المشاركة الثانية لمدرسة التايكوندو بنادي التهامي حيث تمكن اللاعب رياض الفيفي من فئة البراعم لفريق التايكوندو من تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة الكروقي.وقد كرم رئيس نادي التهامي بجازان المهندس حمزه بن عمر قناعي فريق التايكوندو بالنادي وذلك بعد الإنجاز الذي حققه الفريق من خلال حصد لاعب نادي التهامي الكابتن رياض الفيفي الميدالية البرونزية في بطولة الكروقي فئة براعم التايكوندو التي أقيمت مؤخرا بمدينة جده والتي حقق فيها براعم تايكوندو التهامي المركز الثالث على ٢٥ نادي وهيئة مشاركة بالبطولة.

و ثمن مدرب لعبة التايكوندو بنادي التهامي حسين الجعفري هذا الدعم والتفاعل من مجلس إدارة نادي التهامي وخاصة رئيس النادي المهندس حمزه قناعي مع جميع أنشطة ورياضات النادي عامة والتايكوندو خاصة والتي تحفز الكوادر الفنية والإدارية واللاعبين للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

الجدير ذكره بأن فريق التايكوندو بنادي التهامي يشارك الأسبوع المقبل في بطولة المنطقة الغربية والجنوبية والمقامة بمحافظة الطائف بمشاركة ٦ لاعبين.

