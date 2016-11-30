“العثيمين” يبحث مع “السحيباني” جهود جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية

جاء ذلك خلال استقبال معاليه للدكتور صالح بن حمد السحيباني الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على هامش “اللقاء المشترك لإنشاء شبكة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر للدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي” الذي أستضافته التعاون الإسلامي، وقدم “السحيباني” خالص تهانيه للعثيمين بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي ، مشيداً بالدور الذي تقدمه المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودفع العمل المشترك إلى الأمام ، بالإضافة إلى استراتيجيتها في تعزيز السلم، ومحاربة التطرف والإرهاب، والتخفيف من وطأة الفقر.
وفي ختام اللقاء تسلم “العثيمين” من “السحيباني” ميدالية المنظمة العربية للهلال الأحمر الصليب الأحمر الذهبية تقديراً للدور وللجهود المقدمة والحضور المتميز لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الساحة الإسلامية والعالمية .
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