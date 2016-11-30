الزايدي تدشن منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي بتعليم الطائف

دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات بتعليم الطائف أ. مها الزايدي ، وبإشراف من مديرة الإشراف التربوي أ. هند الزرقي البرنامج التدريبي منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي الذي عقد لرئيسات الأقسام بإدارة الإشراف التربوي من قبل أخصائي التقويم بنين أ . سفر الغامدي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة

وقد بدأ البرنامج بكلمة مديرة إدارة الإشراف .. أوضحت فيها أهمية تطبيق منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي ، والاستفادة من خبرات إدارة البنين في هذا المجال ، مثمنة للمساعدة للشؤون التعليمية ومدير إدارة الإشراف التربوي بنين وأخصائي التقويم تعاونهم ودعمهم لكل ما يخدم تطبيق المنظومة بالصورة الصحيحة في الميدان التعليمي بعدها انطلقت الجلسات التدريبية التي أشرفت عليها أخصائية التقويم أ. فاطمة الصخيري ، والتي تهدف إلى تأهيل رئيسات القسم