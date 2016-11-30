 بُرجا “المملكة والفيصلية” و”الصور الشخصية” ضمن إنجازات لجنة التنمية بحقل.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بُرجا “المملكة والفيصلية” و”الصور الشخصية” ضمن إنجازات لجنة التنمية بحقل..

بُرجا “المملكة والفيصلية” و”الصور الشخصية” ضمن إنجازات لجنة التنمية بحقل..
المناطق - حقل
بعد ُسبات دام أكثر من عامين من إنشائها لم تجد لجنة التنمية الإجتماعية بمحافظة حقل في عرضها المرئي الذي عرضته مساء اليوم في حفل إفتتاح مقرها سوى صوراً لبرجي المملكة والفيصلية وكذلك الصور الشخصية فيما خلا العرض من أية أرقام أو إحصائيات أو صورا لأنشطة إجتماعيه نفذتها خلال العامين المنصرمين في المجتمع.
وكان محافظ حقل سعد السديري إفتتح مساء اليوم المقر الجديد المستأجر للجنة التنمية الإجتماعيه بعد جهود متسارعه وحثيثه من رئيس اللجنة الجديد نايف العمراني وأعضاء من اللجنة في التعجيل بإعلان إنطلاقتها في المحافظة بعد فترة إنقطاع طويله إعتبرها الأهالي غير مبررة لعمل يعتمد على “التطوع” في كل جوانبه.
يُذكر أن السديري قد طالب قبل أكثر من ٧ أعوام بتأسيس هذه اللجنة وعمل على ذلك أملاً في تحقيق فوائدها الإجتماعيه كما عبر عنه وأوضحه الليله في كلمته لأعضاء اللجنة ضمن حفل الإفتتاح.

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