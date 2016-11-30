عقد اجتماع تحضيري لإنشاء “شبكة منظمة التعاون الإسلامي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر”

عقدت إدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً تحضيرياً في مقر الأمانة في جدة، بهدف إنشاء شبكة لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في الدول الأعضاء في المنظمة، بحضور لجنةٍ توجيهيةٍ مؤلفةٍ من أعضاء يمثلون الأمانة العامة للمنظمة ، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، واللجنة الإسلامية للهلال الدولي واللجنة الدولية للهلال الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وجمعية الهلال الأحمر التركي ، والبنك الإسلامي للتنمية.

وكان فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدّد في كلمته خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول يومي 14 و15 أبريل 2016، على ضرورة إنشاء شبكة للجمعيات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في الدول الأعضاء، وذلك من أجل التعامل بشكل جماعي مع آثار الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي استيقظت على هولها الدول الأعضاء في المنظمة.

ويُعوَّلُ على الشبكة في أن تمنح منظوراً جديداً في التعاطي مع التحديات الإنسانية التي باتت تواجه الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من دول العالم على نحو يثير القلق حيث تهدف الشبكة إلى تشجيع نهج مقاربة خلاقة وأكثر استباقية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، في سبيل التخفيف من وقع المعاناة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.

وستُفضي الأشغال التحضيرية للجنة التوجيهية إلى عقد مؤتمر لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يُرتقب أن يعقد في إسطنبول مطلعَ عام 2017، وذلك تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وشهد العالم خلال العقد الأخير عدة تحديات أفرزَها تزايد حدة الأزمات الإنسانية الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان حيث يشكل النازحون جراء الأزمات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثلثي الأشخاص النازحين في العالم.

ولا تزال التحديات الإنسانية في الدول الأعضاء في المنظمة تثير كثيراً من القلق، مما يلقي على كاهل هذه الدول عبئاً كبيراً لا قبل لها به إلا من خلال تضافر الجهود في إطار شراكات قوية.