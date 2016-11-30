المجلس البلدي بالدلم يزور مكتب وزارة التجارة بالخرج

قام رئيس ⁧‫المجلس البلدي لبلدية الدلم‬⁩ الاستاذ/ هديان الدوسري يرافقه عضو المجلس الاستاذ/ ناصر القبعان بزيارة لمدير مكتب وزارة التجارة بالخرج‬⁩ الاستاذ/ خالد العقيل ⁧‫

تم خلال الزيارة مناقشة دور وزارة التجارة في معالجة وضع الارتفاع الملحوظ على الأسعار في المحلات التجارية، رغبةً من المجلس البلدي في إيجاد حل أمثل لمعالجة هذه الظاهرة التي أضرت بالمواطن، ويأتي سعي المجلس بعد الملاحظات على العديد من الأنشطة التجارية رفعها لأسعار المنتجات الغذائية في المطاعم وغيرها

واتضح للمجلس عدم وجود نظام يحدد الأسعار لدى وزارة التجارة ما عدا المنتجات المدعومة من الدولة حيث أن النظام التجاري في المملكة العربية السعودية حر ويخضع للتنافس وفقاً للعرض والطلب، جاءت هذه الزيارة حرصاً من المجلس البلدي للتماشي مع رؤية المجلس المتمثلة في السعي لخدمة المواطن في كافة المجالات.