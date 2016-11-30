اختتام دورة بمركز د. ناصر الرشيد للأيتام بمبادرة من شركة أرامكو بحائل

تحت إشراف فرع وزاة العمل والتنمية الاجتماعية اختتمت بمركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل مساء اليوم الأربعاء الدورة التي قُدمت على مدار ثلاث أيام بمبادرة من شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام ( إخاء ) بعنوان مهارات العمل ضمن فرق العمل .

وأفاد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد أن الهدف من إقامة مثل هذه الدورات هو تثقيف الأبناء والعمل على إكسابهم مهارات عديدة تعود عليهم بالفائدة العلمية والعملية.

كما شكر مدير مركز الدكتور ناصر الرشيد للرعاية الأيتام الأستاذ عبدالله السوهج الجهود المشتركة التي قدمت من قبل شركة أرامكو السعودية والمؤسسة الخيرية لرعاية الايتام ( إخاء ) من خلال إقامة مثل هذه البرامج المعرفية الرائعة التي تحقق الكثير من المكاسب في شتى الجوانب التي نسعى لها في مركز الدكتور ناصر الرشيد .

وقدمت للأبناء المشاركين دورة مكثفة عن مهارات العمل ضمن فرق العمل وفي نهاية الدورة قدمت الشهادات والهدايا التذكارية للمشاركين في الدورة