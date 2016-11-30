 ” الغفيري” في البلد الأمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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” الغفيري” في البلد الأمين

” الغفيري” في البلد الأمين
المناطق - محمد آل طاوي
انضم المذيع والصوت الإذاعي مقبل الغفيري من الإذاعة السعودية لطاقم برنامج البلد الأمين والذي يبث مباشرة مساء كل جمعة على  أثير إذاعة الرياض من استديوهات العاصمة المقدسة  ضمن الخطة البرامجية الجديدة للعام 1438وذلك بتكليف من مدير عام إذاعة الرياض
أ.عبدالعزيز الزاحم . الغفيري من الأصوات الإذاعية المميزة وقد حقق نجاحات وتفوق في التقديم في العديد من البرامج والنشرات الإخبارية من خلال الإذاعة  ويعد إضافة للبرنامج لما يملكة من مقومات المذيع الناجح من حيث الصوت واللغة والحضور الذهني وإدارة الحوار خصوصا في البرامج  المباشرة .
البرنامج يحظى بمتابعة وإشادة  من مستمعي الإذاعة ويسلط الضوء على أخبار البلد الأمين وقبلة الدنيا ويهتم بمتابعة الأخبار والفعاليات والمناشط والمبادرات على مستوى مكة المكرمة  حيث يبث عند السادسة مساء ولمدة ساعة ويعاد بعد منتصف الليل ..

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