 مدير التعليم بالمجمعة يعزي أسرة الطالب الشعيفاني ويلتقي قادة المدارس بأم الجماجم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مدير التعليم بالمجمعة يعزي أسرة الطالب الشعيفاني ويلتقي قادة المدارس بأم الجماجم

مدير التعليم بالمجمعة يعزي أسرة الطالب الشعيفاني ويلتقي قادة المدارس بأم الجماجم
المناطق-فلاج الشعيفاني

قام مدير ادارة التعليم بمحافظة المجمعه الدكتور صالح الربيعة بزيارة تعزية لأسرة الطالب مقبل فقيعان الشعيفاني الذي توفى يوم أمس رحمه الله بثانوية أم الجماجم ، مقدمآ تعازيه لوالد الطالب وذويه ،من جانبه ثمن والد الطالب هذه الزيارة داعيا الله أن يجعلها في ميزان حسناته ،وقد انتقل بعدها مدير التعليم إلى ثانوية الأمير سطام والتقى بقائدها وبعض المعلمين والطلاب وقدم لهم تعازيه في وفاة الطالب مقبل الشعيفاني ،توجه بعدها إلى ابتدائية ومتوسطة أم الجماجم والتقى منسوبي المدرسة واطمئن على سير العملية التعليمية.

رافق مدير التعليم في زيارته لمدارس مركز ام الجماجم مدير مكتب التعليم بالارطاوية عبدالله الذياب ونائبة سعود الملحم وعدد من مسؤولي الإدارة.

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