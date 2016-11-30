 رئيس بايرن يرغب في استمرار لام حتى 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رئيس بايرن يرغب في استمرار لام حتى 2018

رئيس بايرن يرغب في استمرار لام حتى 2018
المناطق_وكالات

أبدى أولي هوينيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”، أمله في استمرار قائد الفريق فيليب لام حتى نهاية عقده الحالي في عام 2018 ، بدلا من إنهاء مسيرته الاحترافية مع نهاية الموسم الجاري.

وقال لام مؤخرا إنه لا يستبعد الاعتزال في الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الأمر سيتوقف على حالته البدنية.

وتزايدت الشائعات حول اقتراب لام من الاعتزال، عندما صرح كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري إن لام مرشح قوي لتولي منصب مدير الكرة، الشاغر حاليا بالنادي.

لكن هوينيس قال في تصريحات نشرتها صحيفة “شبورت بيلد” اليوم الأربعاء، إنه يفضل استمرار لام في المشاركة مع الفريق حتى عام 2018 .

وأضاف هوينيس “لا يزال (لام) لاعبا رائعا، نحتاج إليه داخل الملعب، في الوقت الحالي ليس لدينا ما يعوضه كلاعب وكشخص. إنه ليس قائدا للفريق من فراغ”.

وكشف هوينيس أنه لن يتدخل في اختيار مدير الكرة بالنادي، لأنه أمر من اختصاص مجلس الإدارة وليس الرئيس.

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