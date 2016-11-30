الدولار يقفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 أشهر

قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له أمام الين في ثمانية أشهر ونصف الشهر اليوم الأربعاء، كما صعد أيضاً مقابل اليورو والفرنك السويسري بعد زيادة أسعار النفط، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للصعود، فيما عززت بيانات وظائف القطاع الخاص الأميركي التوقعات بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد الدولار نحو 1.7% إلى 114.45 ين، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء منذ أوائل مارس.

وهبط اليورو نحو 0.8% أمام العملة الأميركية إلى 1.0554 دولار، بعدما ارتفعت أسعار الخام الأميركي أكثر من 8%، مع اتفاق عدد من أكبر منتجي النفط في العالم على كبح الإنتاج للمرة الأولى منذ العام 2008.

والدولار في طريقه لإنهاء الشهر على مكاسب قدرها 9% مقابل الين، وهو أقوى أداء شهري منذ أغسطس 1995. وبلغ الدولار أيضاً أعلى مستوى في عشرة أشهر تقريباً أمام العملة السويسرية عند 1.0204 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث التداولات 0.8% إلى 101.690.