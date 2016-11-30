 الدولار يقفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الدولار يقفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 أشهر رئيس بايرن يرغب في استمرار لام حتى 2018 شاهد.. أمطار الخير تحول صحراء شقراء إلى جزيرة جميلة “التخصصات الصحية” و”غرفة الشرقية” تشددان على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق “رؤية المملكة” الأرصاد: الضباب يغطي الرياض حتى الساعة التاسعة صباحا مدير التعليم بالمجمعة يعزي أسرة الطالب الشعيفاني ويلتقي قادة المدارس بأم الجماجم لجنة ثلاثية تستلم أرض مستشفى الأفلاج الجديد ” الغفيري” في البلد الأمين اختتام دورة بمركز د. ناصر الرشيد للأيتام بمبادرة من شركة أرامكو بحائل المجلس البلدي بالدلم يزور مكتب وزارة التجارة بالخرج أكدت اتخاذها إجراءت حازمة بمنعه من إلقاء مواعظه في المحافظات والمراكز.. إمارة عسير : خطبة الداعية المتجاوز قديمة وخارج حدود المنطقة ترامب يختار المصرفي منوشين وزيرًا للخزانة والملياردير روس للتجارة

الدولار يقفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 أشهر

الدولار يقفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 أشهر
المناطق_رويترز

قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له أمام الين في ثمانية أشهر ونصف الشهر اليوم الأربعاء، كما صعد أيضاً مقابل اليورو والفرنك السويسري بعد زيادة أسعار النفط، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للصعود، فيما عززت بيانات وظائف القطاع الخاص الأميركي التوقعات بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد الدولار نحو 1.7% إلى 114.45 ين، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء منذ أوائل مارس.

وهبط اليورو نحو 0.8% أمام العملة الأميركية إلى 1.0554 دولار، بعدما ارتفعت أسعار الخام الأميركي أكثر من 8%، مع اتفاق عدد من أكبر منتجي النفط في العالم على كبح الإنتاج للمرة الأولى منذ العام 2008.

والدولار في طريقه لإنهاء الشهر على مكاسب قدرها 9% مقابل الين، وهو أقوى أداء شهري منذ أغسطس 1995. وبلغ الدولار أيضاً أعلى مستوى في عشرة أشهر تقريباً أمام العملة السويسرية عند 1.0204 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث التداولات 0.8% إلى 101.690.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>