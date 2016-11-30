 شاهد آخر دقائق عاشها الفريق البرازيلي قبيل تحطم طائرتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شاهد آخر دقائق عاشها الفريق البرازيلي قبيل تحطم طائرتهم

شاهد آخر دقائق عاشها الفريق البرازيلي قبيل تحطم طائرتهم
المناطق_وكالات

أظهر فيديو محزن، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة التي عاشها لاعبو فريق “شابيكوينسي” البرازيلي، قبيل دقائق من وقوع كارثة تحطم الطائرة البوليفية، التي كانت تقلهم في كولومبيا، والتي أودت بحياة أعضاء الفريق، ضمن 76 شخصاً لقوا حتفهم في الكارثة، بينما نجا 5 أشخاص فقط.

ويظهر في الفيديو أحد أعضاء الفريق، وهو يصور نفسه وزملاءه داخل الطائرة، ويبدو أنه شارك الفيديو عبر مواقع التواصل قبيل دقائق من وقوع الكارثة.

وأعلنت السلطات، الثلاثاء، أن الطائرة كانت تقل فريق “شابكوينسي” البرازيلي لكرة القدم إلى أكبر مباراة في تاريخه تحطمت في الجبال الكولومبية، بعد أن أبلغت عن عطل كهربائي، مما أصاب الأوساط الرياضية في العالم بصدمة كبيرة.

يذكر أن الطائرة التي تحطمت فوق أراضي كولومبيا تتبع لشركة “لاميا” في بوليفيا، وهي من طراز (CP-2933)، وكانت تقل على متنها 81 راكباً، من ضمنهم فريق كرة قدم برازيلي بالكامل، إضافة إلى عدد من الصحافيين والركاب.

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