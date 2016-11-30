 مقعد متحرك جديد لصعود الدرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقعد متحرك جديد لصعود الدرج

مقعد متحرك جديد لصعود الدرج
المناطق_وكالات

طوَّر باحثون بجامعة ميونيخ للعلوم التطبيقية مقعداً متحركاً يستطيع صعود الدرج. وقال الباحثون إن المقعد الذي طوَّروه يختلف عن المقاعد السابقة حيث إنه قادر على تثبيت نفسه بنفسه بحيث لا يحتاج مستخدمه إلى المساعدة من قبل الآخرين.
وزود الباحثون المقعد الجديد بساقين مع عجلتيه. وتضغط الساقان المقعد درجة درجة للصعود به أعلى السلم. وعندما تتعرف حساسات المقعد العاملة بالموجات فوق الصوتية على السلم، فإن المقعد يتجه للسلم بظهره حتى تصل عجلتاه لأول درجة سلم ثم تخرج “قدما” المقعد وتدفع به للأمام. ويقوم نظام كاميرات بمراقبة هذه العملية.
وقال خبراء معنيون إنه لا تزال هناك تحفظات بين الشركاء الصناعيين بشأن تصنيع المقعد الجديد بشكل تجاري حيث رأى البروفيسور بيرنهارد فولف من قسم التقنية الطبية بجامعة ميونيخ للعلوم التطبيقية أن المبدأ الذي يعمل به المقعد المتحرك معقد بعض الشيء، بالإضافة إلى أن هناك بالفعل مقاعد متحركة ذات معايير موحدة.
وبحسب فولف فإن المقاعد المتحركة التي تستخدم في صعود الدرج حالياً تعتمد على مبدأ العجلات المجنزرة أو السير الانسيابي في الصعود، “ولكن هذه المقاعد تحتاج إلى مَن يدفعها”.

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